Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан объявило 194 предупреждения о нарушениях правил работы с зерном и продуктами его переработки

Российские власти усиливают контроль за производством и экспортом зерновой продукции. В первые месяцы 2024 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан провели проверки и выявили ряд нарушений со стороны зерноперерабатывающих предприятий.
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