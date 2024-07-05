Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан объявило 194 предупреждения о нарушениях правил работы с зерном и продуктами его переработки

Российские власти усиливают контроль за производством и экспортом зерновой продукции. В первые месяцы 2024 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан провели проверки и выявили ряд нарушений со стороны зерноперерабатывающих предприятий.