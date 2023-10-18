Последняя тайна острова Пасхи

Остров Пасхи — одно из самых изолированных мест в мире. Клочок земли площадью 164 квадратных километра и материк разделяют 3,5 тысячи километров, а ближайший обитаемый остров Питкэрн находится в 2200 километрах от острова.
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