Какое будущее готовит Армении Пашинян

Об объективности исторического процесса и факторе личности Знаете, в мировой истории существует обусловленная предшествующими событиями объективная логика происходивших процессов, где фактор личности, даже выдающейся, играет, да, важную, но подчиненную роль.
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