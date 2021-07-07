Даже в США или Британии мало рекламы с ЛГБТ - люди инстинктивно отворачиваются

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДаже в США или Британии мало рекламы с ЛГБТ - люди инстинктивно отворачиваются Анастасия Миронова Как представителя нетрадиционной, вернее, полутрадиционной ориентации, просят высказаться по ВкусВиллу.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНу и где их толерантность, вот толи дело в России в торговых сетях Вкус Билла не проблема, в фигурном катание Плющенко во всей красе, ну о большом можно просто промолчать и артистической братии с шоу бизнесом, Сбер в открытую наркомана и гея сделал своим лицом, ТВ, СМИ, а партии то как оживились пред выборами, такими толерантными стали все что ЛДПР, что КПРФ и все остальные такой любовью проникли к секс меньшинствам, что готовы их в 5 точку целовать и все ради их голосов... Народ не поддерживает так хоть извращенцев голоса набрать... Ну а для некоторых партийцев быть в тренде и иметь любовника это стало нормой... Так что ЕС и США пример надо брать с России...Комментировать
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