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Донецкая группа новостей

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Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ теплее Прогнозируется от 0℃ до +2℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ 0℃ 47 ☂️ 9% • 05:00: ☁️ 0℃ 45 ☂️ 19% • 08:00: ☁️ 0℃ 45 ☂️ 6% • 11:00: ☁️ +1℃ 45 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ +2℃ 45 ☂️ 2% • 17:00: ️ +1℃ 45 ☂️ 2% • 20:00: ⛅️ +1℃ 45 ☂️ 2% • 23:00: ️ 0℃ 45 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.

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