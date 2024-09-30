Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 649 подписчиков

Из Первомайска в Ольвиополь: Пяти городам Украины хотят сменить "русские" названия

Из Первомайска в Ольвиополь: Пяти городам Украины хотят сменить "русские" названия

В Верховной раде Украина зарегистрировали проект переименования ряда населенных пунктов.Власти Украины хотят сменить связанные с Россией названия сразу пяти населенных пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх