😳Погода вновь преподнесла сюрприз жителям и гостям столицы. На город, где появилась зелёная листва, вновь выпал снег.
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😳Погода вновь преподнесла сюрприз жителям и гостям столицы. На город, где появилась зелёная листва, вновь выпал снег.