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Царьград

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Латышонок раскрыл причины ухода из «Зенита» в «Балтику»

Латышонок раскрыл причины ухода из «Зенита» в «Балтику»

Евгений Латышонок объяснил свой уход из «Зенита» в калининградскую «Балтику», заявив о желании играть регулярно.

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