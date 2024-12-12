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Бизнес журнал. Центр

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Допэмиссия акций Тульского оружейного завода приостановлена: что это значит

Допэмиссия акций Тульского оружейного завода приостановлена: что это значит

В октябре акционеры ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» (ТОЗ), провели внеочередное собрание, на котором было принято решение увеличить уставный капитал на 16,3 миллиарда рублей путем размещения 16 274 680 000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

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