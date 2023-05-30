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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что предложенные им принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что предложенные им принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предложенные Международным агентством по атомной энергии принципы безопасности Запорожской АЭС получили огромную поддержку.

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