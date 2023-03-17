Почему отрывается тромб и человек умирает?

Образование тромбов — очень опасный процесс для здоровья и жизни человека. Сами тромбы представляют собой сгустки крови, которые либо собираются на стенках крупных сосудов, либо полностью закупоривают весь просвет сосуда.
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