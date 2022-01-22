Газета «Культура»

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Отрывок из фильма о последнем концерте The Beatles покажут в IMAX

Отрывок из фильма о последнем концерте The Beatles покажут в IMAX

11 февраля в российских кинотеатрах IMAX в ограниченный прокат выйдет фрагмент документального фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back с последним концертом группы на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу, сообщает «Культуромания».

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