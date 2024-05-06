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Прилучный: Беременность Зепюр стала неожиданным сюрпризом

Прилучный: Беременность Зепюр стала неожиданным сюрпризом

Прилучный и Брутян стараются удивлять друг друга В браке супруги вот уже два года. Фото: соцсети Актёр Павел Прилучный рассказал, что беременность его супруги Зепюр Брутян стала для него приятным и неожиданным сюрпризом.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Кому они интересны, больше нет у нас забот , как интересоваться, забеременела ли эта бретюр
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14 час.

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