Если у человека мало друзей, это значит… Мудрость Сократа, которую понимаешь только с возрастом

Erl Schweizer

Лично по-моему опыту с возрастом чаще всего люди в основном делятся на 2 категории: 1. психические заболевания; неуемная жажда тщеславия, когда халявное бабло настолько велико, что старичок уверовал в свою мнимую исключительность наравне со святостью (Н.Михалков) толкают престарелых к слишком обильному базару; 2. у человека в возрасте остается очень много незавершенных дел и он отключает из круга своего общения всех пустышек, которые много говорят по сути ни о чем, когда разговор для разговора, а не для продвижение дел. А Сократ ... про умерших можно городить все, что угодно. Хрен его знает, что люди на самом деле мололи тыщи лет назад, лично мне не проверенные люди на хрен не нужны в качестве авторитетов.