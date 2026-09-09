"Пошёл как честный мальчик": Вдова Иосифа Кобзона рассказала, как он завалил Филиппа Киркорова на экзамене

Оказывается, у "короля" отечественной эстрады не всегда всё было гладко на творческом поприще. Например, вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как он завалил Филиппа Киркорова на экзамене: "Пошёл как честный мальчик".