«Россети Ленэнерго» отремонтировали более 1,3 тысяч подстанций в Петербурге и Ленобласти за полгода

Кроме того, на объектах компании заменили 18 100 изоляторов Специалисты компании «Россети Ленэнерго» восстановили 1378 трансформаторных подстанций, привели в порядок 2151 км воздушных линий и 25 км кабельных линий, а также очистили 2832 га просек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые 6 месяцев 2024 года.