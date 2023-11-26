68K прочитали Хотите назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры! Скотт Риттер, американский военный эксперт Скотт Риттер - зарекомендовавший себя во время российской спецоперации на Украине как авторитетный военный эксперт в США - сетует, что за последние 20 лет американская армия училась выбивать двери, ползать по холмам в пустыне или же стрелять по мирным жителям с беспилотника.
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