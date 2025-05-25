Глава МИД Литвы Будрис призвал к санкциям и изоляции РФ после удара по Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников Украины дать сильный ответ на ночной удар ВС РФ по территории республики через усиление ВСУ, введение новых санкций против Москвы и способствование ее изоляции.
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