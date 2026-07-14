The US lied about Iran just as it once lied about Iraq. This statement was made by Brazilian President Lula da Silva during a speech at the Maua Institute of Technology in the city of Sao Cayetano do Sul, Xinhua Espanyol news agency reports.
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