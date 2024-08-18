Указ готов: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз с 18 августа Евгения КомароваВ рамках новой инициативы, региональные власти начинают реализацию программы, которая предоставит лицам широкого возрастного диапазона (59-83 года) возможность бесплатно посещать организованные специалистами экскурсии.