Вот это настоящее фото после родов: Кожевникова не стала скрывать лишний вес

Актриса поделилась своей болью с подписчиками. Мария Кожевникова с сыном Соцсети39-летняя Мария Кожевникова уже десять лет живет в браке с бизнесменом Евгением Васильевым, которого она не часто показывает в соцсетях.
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