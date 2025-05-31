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Минздрав рассказал, где в России курят больше всего

Минздрав рассказал, где в России курят больше всего

Свежие статистические данные Минздрава России говорят о том, что в Чечне курят меньше всего, а в Еврейской автономной области больше всего.

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