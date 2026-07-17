PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

«В августе будет полная жесть». Синоптики сказали, к чему надо готовиться

«В августе будет полная жесть». Синоптики сказали, к чему надо готовиться

Август может стать одним из самых контрастных месяцев этого лета. Метеорологи предупреждают, что в разных регионах России ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температуры, сильными дождями, грозами и периодами жары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии