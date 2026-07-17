«В августе будет полная жесть». Синоптики сказали, к чему надо готовиться

Август может стать одним из самых контрастных месяцев этого лета. Метеорологи предупреждают, что в разных регионах России ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температуры, сильными дождями, грозами и периодами жары.
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