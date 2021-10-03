Парень обвинил меня во лжи

5МИНУТКАРазвлеченияПарень обвинил меня во лжи Я пишу исповедь, наверное, уже от отчаяния или от безысходности. С любимым человеком очень сильно поругались.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейПаренёк нормально слился, использовав этот повод.Олег АнатольевичНе часто так удачно складывается))Александр ПятнистыйПарень показал всю свою сущность. Он явно хотел бросить девченку, а тут ему такой повод дали. Пусть катится-скатертью дорожка, а твой человек, настоящий, а не фальшивый и насквозь лживый, Алианна, придет сам.Галина ВойсковаяПоблагодари Бога , что не увязла с ним в более длительных отношениях и забудь. Живи и радуйся жизни.Комментировать
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