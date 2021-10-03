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Парень обвинил меня во лжи

Парень обвинил меня во лжи

Я пишу исповедь, наверное, уже от отчаяния или от безысходности. С любимым человеком очень сильно поругались.

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Сергей
Паренёк нормально слился, использовав этот повод.
Олег Анатольевич
Не часто так удачно складывается))
Александр Пятнистый
Парень показал всю свою сущность. Он явно хотел бросить девченку, а тут ему такой повод дали. Пусть катится-скатертью дорожка, а твой человек, настоящий, а не фальшивый и насквозь лживый, Алианна, придет сам.
Галина Войсковая
Поблагодари Бога , что не увязла с ним в более длительных отношениях и забудь. Живи и радуйся жизни.

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