Главные научные и строительные достижения России в этом году

Запуск в космос спутников, строительство передовой научной станции в Арктике, возобновление испытаний отечественных пассажирских самолётов, создание вакцины от рака… Во многих сферах этот год стал прорывным для нашей страны.
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