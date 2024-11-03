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Крымская газета

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Главные научные и строительные достижения России в этом году

Главные научные и строительные достижения России в этом году

Запуск в космос спутников, строительство передовой научной станции в Арктике, возобновление испытаний отечественных пассажирских самолётов, создание вакцины от рака… Во многих сферах этот год стал прорывным для нашей страны.

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