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Царьград

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В Нижегородской области самыми популярными именами сентября стали Михаил и Анна

В Нижегородской области самыми популярными именами сентября стали Михаил и Анна

В Нижегородской области в сентябре 2026 года чаще всего новорождённым давали имена Михаил и Анна.В Нижегородской области подвели итоги за сентябрь 2026 года по выбору имён для новорождённых.

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