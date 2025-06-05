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Царьград

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Зарубежные авиакомпании отказываются летать в Москву: Обсуждается альтернатива

Зарубежные авиакомпании отказываются летать в Москву: Обсуждается альтернатива

Две иностранные авиакомпании начали переговоры о переносе рейсов из московских аэропортов в «Пулково» из-за угроз дронов.

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