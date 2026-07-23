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Пронедра

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Украина готовится к падению, Запорожье горит, Киев готовится к круговой обороне

Украина готовится к падению, Запорожье горит, Киев готовится к круговой обороне

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко, группировка «Восток» развивает наступление на широком участке фронта в Запорожской области и на прилегающем направлении Днепропетровской области.

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