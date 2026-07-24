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Царьград

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Трансфер Ивана Бобра в «Нижний Новгород» обошелся в 90 млн рублей

Трансфер Ивана Бобра в «Нижний Новгород» обошелся в 90 млн рублей

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» дали официальные комментарии по поводу трансфера 20-летнего полузащитника Ивана Бобра в «Нижний Новгород».

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