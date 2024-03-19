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Наёмники метят в Одессу: Макрон пытается опередить "заклятых" врагов

Наёмники метят в Одессу: Макрон пытается опередить "заклятых" врагов

Париж яростно переходит от слов к действию, что может сулить серьезные проблемы для русской армии, поскольку, после того, как Макрон сделал ряд крайне жестких заявлений о вводе своей армии на территории "страны 404", его внезапно поддержало несколько союзников – в частности, страны Балтии и Польши.

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