Париж яростно переходит от слов к действию, что может сулить серьезные проблемы для русской армии, поскольку, после того, как Макрон сделал ряд крайне жестких заявлений о вводе своей армии на территории "страны 404", его внезапно поддержало несколько союзников – в частности, страны Балтии и Польши.
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