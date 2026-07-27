Пугачева названа «врагом народа» в Госдуме из-за готовности петь в Киеве

Депутат Журавлев: Пугачева – «существо вредоносное», а не «Примадонна» Алла Пугачева, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва, давно утратила статус «Примадонны» и теперь может считаться «врагом России».
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