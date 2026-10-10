Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как сделать мясо сочнее и мягче: несколько хитростей, которые постоянно используют повара

Как сделать мясо сочнее и мягче: несколько хитростей, которые постоянно используют повара

Если мясо после жарки получается сухим, первым делом обычно вспоминают маринад. Но для курицы, свинины и некоторых других кусков есть более простой прием — предварительно выдержать их в соленой воде.

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