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Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется

Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется

Царьград В последнее время милитаристские заявления слышатся со стороны Европы всё чаще.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
Аффтор ДЛББЛД! &quot;переносные системы RM-70 Vampire&quot; это РСЗО!  А дальше можно не читать.
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1 д.
Александр Николаевич
Даже читать дальше заголовка не стал эту ЛАБУДУ= К Р Ы М - это язва желудка переходящая в неоперабельный Р А К, для Англоскунсов !!! И их жополизов! ЖЕЛЕЮ только о том что прос...ли  КОННСТАНТИЛОПОЛЬ в свое время!
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19 час.
Олег Самойлов
&quot;...Европа давно готовится к военному конфликту...&quot;! Во как! САМА готовится или ее КТО-ТО ГОТОВИТ упорно и усердно?
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17 час.

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