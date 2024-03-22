Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется

Александр Николаевич

Даже читать дальше заголовка не стал эту ЛАБУДУ= К Р Ы М - это язва желудка переходящая в неоперабельный Р А К, для Англоскунсов !!! И их жополизов! ЖЕЛЕЮ только о том что прос...ли КОННСТАНТИЛОПОЛЬ в свое время!