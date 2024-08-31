Власти Украины не брезгуют никакими методами, чтобы получить желаемое. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости рассказал о вопиющих случаях шантажа сотрудников Запорожской АЭС.