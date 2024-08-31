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Посол Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством близких

Посол Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством близких

Власти Украины не брезгуют никакими методами, чтобы получить желаемое. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости рассказал о вопиющих случаях шантажа сотрудников Запорожской АЭС.

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Федор Родников
Почему хохлов ещё не заменили на АЭС на русских?
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