Посол Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством близких

Власти Украины не брезгуют никакими методами, чтобы получить желаемое. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости рассказал о вопиющих случаях шантажа сотрудников Запорожской АЭС.
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