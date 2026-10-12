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Татар-информ

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В Татарстане рыбак упал с берега в воду и утонул

В Татарстане рыбак упал с берега в воду и утонул

Трагедия произошла в Мензелинском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возле села Бикбулово во время рыбалки утонул 64-летний мужчина.

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