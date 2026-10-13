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Царьград

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В Ростовской области выявили первые случаи гриппа в октябре

В Ростовской области выявили первые случаи гриппа в октябре

В Ростовской области в октябре выявлены единичные случаи гриппа, однако эпидемический порог не превышен, а среди населения циркулируют преимущественно возбудители негриппозных респираторных инфекций.

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