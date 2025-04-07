Использование ИИ хотят признать отягчающим обстоятельством в преступлениях

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» разработали законопроект, предлагающий считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам.
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