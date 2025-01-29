В Красном море прогремел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга

В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе, который ходил под флагом Гонконга.Согласно информации от морской транспортной компании Diaplous Group, инцидент вызвал крупный пожар и вынудил экипаж эвакуироваться.
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