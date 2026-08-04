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Врач в отпуске стал спасателем! Ростовский анестезиолог спасал раненых прямо на пляже Архипо-Осиповки

Врач в отпуске стал спасателем! Ростовский анестезиолог спасал раненых прямо на пляже Архипо-Осиповки

Анестезиолог из Ростова спасал пострадавших после атаки на пляж в Архипо-Осиповке Отдыхающий в Архипо-Осиповке анестезиолог из Ростова Александр Александрович одним из первых пришел на помощь людям после террористической атаки на пляж.

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