Врач в отпуске стал спасателем! Ростовский анестезиолог спасал раненых прямо на пляже Архипо-Осиповки

Анестезиолог из Ростова спасал пострадавших после атаки на пляж в Архипо-Осиповке Отдыхающий в Архипо-Осиповке анестезиолог из Ростова Александр Александрович одним из первых пришел на помощь людям после террористической атаки на пляж.