Врач в отпуске стал спасателем! Ростовский анестезиолог спасал раненых прямо на пляже Архипо-Осиповки

Анестезиолог из Ростова спасал пострадавших после атаки на пляж в Архипо-Осиповке Отдыхающий в Архипо-Осиповке анестезиолог из Ростова Александр Александрович одним из первых пришел на помощь людям после террористической атаки на пляж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии