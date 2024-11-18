В РАН поддержали идею запрета на услуги тарологов

Российская академия наук поддержала идею законодательного запрета услуг тарологов, передают Вести. В РАН считают, что гадание на картах Таро — это псевдонаука, которая может быть опасна для людей, особенно в сложных жизненных ситуациях.
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