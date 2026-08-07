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«Волфьсбург» – фаворит второй Бундеслиги в сезоне-2026/27. «Ганновер» и «Герта» – в топ-3 у букмекеров

В Германии стартует сезон второй Бундеслиги. Явным претендентом на победу в лиге котируется «Вольфсбург» (2.

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