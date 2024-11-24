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Калужские новости

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Калужан предупредили о задержке вылета двух авиарейсов

Калужан предупредили о задержке вылета двух авиарейсов

Из-за задержки на других маршрутах изменилось время вылетов самолетов из калужского аэропорта в Стамбул и Санкт-ПетербургИз-за задержки на других маршрутах изменилось время вылетов самолетов из калужского аэропорта в Стамбул и Санкт-Петербург.

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