Калужан предупредили о задержке вылета двух авиарейсов

Из-за задержки на других маршрутах изменилось время вылетов самолетов из калужского аэропорта в Стамбул и Санкт-ПетербургИз-за задержки на других маршрутах изменилось время вылетов самолетов из калужского аэропорта в Стамбул и Санкт-Петербург.