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Рецензия: Милош Бикович – «Танцуешь со мной». Он не Милош, он Кирилл

Рецензия: Милош Бикович – «Танцуешь со мной». Он не Милош, он Кирилл

2023, Gamma Music, Iney Productions Оценка: 7 из 10. Интересно: в каталоге Яндекс.Музыки актёр Милош Бикович уже пять лет фигурирует в качестве исполнителя двух треков – «Что с нами будет?» (с Аглаей Тарасовой) и «Ничего себе» (с Александром Петровым).

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