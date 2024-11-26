Бизнес предупредил о подорожании мебели на 15% из-за роста пошлин на фурнитуру из КНР

Российская таможня повысила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру с нуля до 55%. Мера приведет к банкротству импортеров мебельных комплектующих, а также к подорожанию отечественной мебели минимум на 15%, предупреждает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России .