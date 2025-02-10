На Сахалине у севшего на мель китайского судна начали устанавливать заграждения

В Невельске предприняты экстренные меры по предотвращению экологической катастрофы: около китайского судна, севшего на мель, активно устанавливаются боновые заграждения для противодействия возможному разливу нефтепродуктов.
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