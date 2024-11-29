Вкладчикам раскрыли тактику с «перекладыванием» накопительных счетов

Опытные вкладчики перекладывают деньги из банка в банк на накопительные счета по приветственной ставке, чтобы получить доход выше, — такая тактика может работать и с вкладами, отметил председатель правления Реалист Банка Владимир Эльманин в комментарии для Банки.