Вкладчикам раскрыли тактику с «перекладыванием» накопительных счетов

Опытные вкладчики перекладывают деньги из банка в банк на накопительные счета по приветственной ставке, чтобы получить доход выше, — такая тактика может работать и с вкладами, отметил председатель правления Реалист Банка Владимир Эльманин в комментарии для Банки.
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