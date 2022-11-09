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«Мы заставим их начать действовать». Болельщики «Лейкерс» планируют протест перед «Crypto.com-ареной»

В социальных сетях появились сообщения о готовящемся протесте болельщиков «Лейкерс» против президента клуба Джинни Басс и генерального менеджера Роба Пелинки.

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