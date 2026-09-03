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5G на российском оборудовании — отечественные базовые станции установят в Приморье и Якутии до конца года

5G на российском оборудовании — отечественные базовые станции установят в Приморье и Якутии до конца года

Оборудование Yadro уже работает в 37 регионах России Базовые станции российского производителя Yadro с поддержкой 5G до конца 2026 года появятся в Приморском крае и Якутии.

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