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Антифашист

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Неизвестный дрон атаковал здание СБУ в центре Киева. Обострение под Ореховом. Россия активно внедряет MESH-сети — Сводка с фронта 4 сентября

Неизвестный дрон атаковал здание СБУ в центре Киева. Обострение под Ореховом. Россия активно внедряет MESH-сети — Сводка с фронта 4 сентября

После почти недели некоторого затишья украинские формирования, поднакопив запасы, провели массированный налет на тыловые российские регионы.

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