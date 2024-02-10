В Израиле потребовали отставку главу БАПОР из-за оказания помощи ХАМАС

YouTube Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал отставку генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини из-за оказания военной помощи боевикам ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии